AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, görevini Serhat Tunç'a devretti.

Partinin Tepebaşı ilçesindeki binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, bugüne kadar Tepebaşı'na hizmet etmiş tüm başkanlara teşekkür etti.

Başkanlığa yeni atanan Tunç'a güvendiğini ifade eden Gürcan, şöyle devam etti:

"Başkanımız, işin başından beri yanımızda ve bizimle yolculuklara şahitti. Yeni bir yolculuğa giren başkanımızı Rabbim utandırmasın, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu dürüstlüğün hiç kaybolmasın. İnşallah güzel şeyler olacak."

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da birlik, beraberlik ve uyum olursa parti içerisinde başarı olacağına değindi.