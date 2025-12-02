Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Nakkaş Levni ve Nakkaş İbrahim Fırçasından 1720 Şenlikleri'nin Yansımaları" söyleşi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:31 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:31
        Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından "Nakkaş Levni ve Nakkaş İbrahim Fırçasından 1720 Şenliklerin Yansımaları" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

        Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciser Tüfekçi Sivas Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan sanat tarihçisi Habibe Bektaşoğlu, 1720 Şenlikleri'nin Lale Devri'nin en önemli olaylarI arasında yer aldığını söyledi.

        Resimli şenlik kitapları olan sürnamelerin en renkli örneklerini oluşturduğunu ifade eden Bektaşoğlu, şöyle devam etti:

        "Levni ve Nakkaş İbrahim tarafından resmedilen bu şenliklerde, bereketi ve erkekliği simgeleyen 12 metrelik devasa nahıl ağaçları dolaştırılmış, yaklaşık 4 bin yoksul çocuk sünnet ettirilmiştir. Osmanlı'da bilinen 55 şenlikten yalnızca 3'ü resimlidir, 1582'de 3. Murat dönemindeki şenlik ile 1720 yılına ait iki nüsha."

        Şenliklerin, Haliç manzaralı Okmeydanı'nda düzenlenmesine de değinen Bektaşoğlu, gece eğlencelerinde yakılan 15 bin kandil sebebiyle çıkabilecek olası yangınlara karşı tulumbacıların Haliç suyundan yararlanabildiğini ifade etti.

        Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona eren söyleşiye, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

