Eskişehir'de yabancı hekimlere girişimsel radyolojide kapalı yöntemle tedavi öğretildi

        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Birimi'nde görevli öğretim üyeleri, Suudi Arabistan ve Mısır'dan gelen meslektaşlarına kapalı yöntemle yapılan tedavileri uygulamalı öğretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 09:49 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:49
        ESOGÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Fahrettin Küçükay ve Prof. Dr. Berat Acu tarafından bazı hastalara uygulanan tedavi yöntemleri, Suudi Arabistan ve Mısır'dan gelen 4 hekim tarafından gözlemlendi.

        Küçükay ve Acu, katılımcılara, meme kitlelerine yönelik kapalı tümör yakma işlemi, tiroit tümörlerinin ameliyatsız tedavisi, karaciğerdeki büyük iyi huylu kitlelerin damar içi kapalı tedavisi, pankreas kanserinin tıkadığı safra kanalının açılması gibi tedavileri uygulamalı anlattı.

        Yabancı hekimler, bu kapsamda teorik eğitimlerin yanı sıra canlı vaka üzerinde uygulanan yöntemleri yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

        Prof. Dr. Acu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi ülkelerinde nadir uygulanan girişimsel radyoloji işlemlerini gözlemlemek ve tecrübelerini artırmak amacıyla gelen 4 yabancı hekimle bilgi ve deneyimlerini paylaştıklarını söyledi.

        Eğitimde 7 hastanın tedavisini yabancı hekimlerle gerçekleştireceklerini belirten Acu, şöyle konuştu:

        "Meme kitlesi nedeniyle tedavi görecek 3 hastamız var. Bu hastalara herhangi bir kesi yapılmadan, kapalı ameliyat olarak adlandırdığımız tümör yakma yöntemini uygulayacağız. 2 hastamız ise tiroit ablasyon yöntemiyle tedavi edilecek. Tiroit bezini tamamen çıkarmadan, içindeki tümör dokusunu yakarak hastanın sorununu çözeceğiz. Bir hastamızda karaciğerde bulunan büyük, iyi huylu kitlenin tedavisini yapacağız. Bu tür kitleler cerrahi yöntemle çıkarıldığında komplikasyon riski çok yüksek olabiliyor ancak biz bunu damar içi kapalı yöntemle tedavi etmeyi planlıyoruz. Son hastamızda ise pankreas kanserinin ana safra kanalını tıkaması sonucu oluşan sarılığı, stent yerleştirerek ve ilgili bölgeye kapalı yöntemle müdahale ederek gidermeye çalışacağız."

        Mısırlı girişimsel radyolog Sherihan Waheed ise yeni prosedürler görmenin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirerek, "Şu ana kadar her şey oldukça etkileyiciydi. Daha önce Türkiye'de bir hastaneyi ziyaret etmemiştim. Gözlemlediğim kadarıyla hastane çok iyi organize edilmiş. Umarım gelecekte özellikle bu yöntemler konusunda ülkelerimiz arasında ortak operasyonlar yapabiliriz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

