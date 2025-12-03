Habertürk
        Eskişehir'de gizli düzenekle girilen derneğe kumar operasyonu

        Eskişehir'de gizli düzenekle girilen dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 40 kişiye 369 bin 880 lira para cezası kesildi, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Dinçer Sokak'ta faaliyet gösteren bir dernek binasında kumar oynatıldığı ihbarı aldı.

        Dernek binasına yapılan baskında, 3 farklı kapıdan geçilen gizli düzenekle kumar oynanan alana erişildiği tespit edildi. Alanda yapılan aramalarda, kumar ekipmanları ele geçirildi.

        Binada kumar oynadığı belirlenen 40 kişiye 369 bin 880 lira para cezası kesildi.

        İşletmeciler H.G. (36) ile Ş.A. (28) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

