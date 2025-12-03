Eskişehir'de gizli düzenekle girilen derneğe kumar operasyonu

İşletmeciler H.G. (36) ile Ş.A. (28) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek" suçundan işlem başlatıldı.

Dernek binasına yapılan baskında, 3 farklı kapıdan geçilen gizli düzenekle kumar oynanan alana erişildiği tespit edildi. Alanda yapılan aramalarda, kumar ekipmanları ele geçirildi.

