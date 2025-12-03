Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Oyuncu Burcu Özberk'in vefat eden dedesinin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi

        Oyuncu Burcu Özberk'in vefat eden 82 yaşındaki dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın cenazesi, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:11 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:11
        Oyuncu Burcu Özberk'in vefat eden dedesinin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi
        Oyuncu Burcu Özberk'in vefat eden 82 yaşındaki dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın cenazesi, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Beyin kanaması nedeniyle bir süre önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldızlar, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Yıldızlar'ın cenazesi, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine katılan oyuncu Burcu Özberk, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

