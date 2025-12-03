Oyuncu Burcu Özberk'in vefat eden dedesinin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi
Oyuncu Burcu Özberk'in vefat eden 82 yaşındaki dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın cenazesi, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Beyin kanaması nedeniyle bir süre önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldızlar, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yıldızlar'ın cenazesi, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine katılan oyuncu Burcu Özberk, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
