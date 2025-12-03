Eskişehir'de özel gereksinimli çocuk bir günlüğüne memuriyet deneyimi yaşadı

Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 17 yaşındaki özel gereksinimli Eymen Çağlar Ertaş'ı bir gün boyunca misafir etti.

Memur olma hayali kuran Ertaş, müdürlükte gerçekleştirilen farkındalık etkinliği kapsamında kamu görevlisinin günlük çalışma rutinini yaşadı.

Açık Kapı başvuru biriminde vatandaşları karşılayan Ertaş, talepleri dinleyerek ilgili kurumlara yönlendirme süreçlerine eşlik etti.

Günlük başvuru hareketlerini inceleyen Ertaş, istatistik kayıtlarının tutulmasına da katkı sağladı.

Etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Eymen Çağlar Ertaş, AA muhabirine, Açık Kapı Şube Müdürlüğünde geçirdiği günün kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

12. sınıf öğrencisi Ertaş, vatandaşlarla ilgilenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Vatandaşların derdini dinleyip kimlik numaralarını yazdım, isimlerini kaydettim. Bu işleri yapmak beni çok mutlu etti. Kendimle gurur duydum. İleride memur olmak istiyorum." dedi.