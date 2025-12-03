Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de özel gereksinimli çocuk bir günlüğüne memuriyet deneyimi yaşadı

        Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 17 yaşındaki özel gereksinimli Eymen Çağlar Ertaş'ı bir gün boyunca misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:24 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de özel gereksinimli çocuk bir günlüğüne memuriyet deneyimi yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 17 yaşındaki özel gereksinimli Eymen Çağlar Ertaş'ı bir gün boyunca misafir etti.

        Memur olma hayali kuran Ertaş, müdürlükte gerçekleştirilen farkındalık etkinliği kapsamında kamu görevlisinin günlük çalışma rutinini yaşadı.

        Açık Kapı başvuru biriminde vatandaşları karşılayan Ertaş, talepleri dinleyerek ilgili kurumlara yönlendirme süreçlerine eşlik etti.

        Günlük başvuru hareketlerini inceleyen Ertaş, istatistik kayıtlarının tutulmasına da katkı sağladı.

        Etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Eymen Çağlar Ertaş, AA muhabirine, Açık Kapı Şube Müdürlüğünde geçirdiği günün kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

        12. sınıf öğrencisi Ertaş, vatandaşlarla ilgilenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Vatandaşların derdini dinleyip kimlik numaralarını yazdım, isimlerini kaydettim. Bu işleri yapmak beni çok mutlu etti. Kendimle gurur duydum. İleride memur olmak istiyorum." dedi.

        Üniversite sınavına girerek eğitim almak istediğini ifade eden Ertaş, "Valilikte memur olmayı hedefliyordum. Bugün hayallerimi gerçekleştirdim. Sınava girip atanmak istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 3 kapıdan geçilerek erişilebilen kumarhaneye baskın: 40 kişiye...
        Eskişehir'de 3 kapıdan geçilerek erişilebilen kumarhaneye baskın: 40 kişiye...
        Zihinsel engelli Eymen'in valilikte çalışma hayali gerçek oldu Bir günlüğün...
        Zihinsel engelli Eymen'in valilikte çalışma hayali gerçek oldu Bir günlüğün...
        Altıntaş-Momayez Sergisi, Anadolu Üniversitesi'nde sanatseverlerle buluştu
        Altıntaş-Momayez Sergisi, Anadolu Üniversitesi'nde sanatseverlerle buluştu
        Eskişehir Valisi Aksoy, Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenledi
        Eskişehir Valisi Aksoy, Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenledi
        Eskişehir Valisi Aksoy, İŞKUR'un desteğiyle iş yeri açan 2 engelli girişimc...
        Eskişehir Valisi Aksoy, İŞKUR'un desteğiyle iş yeri açan 2 engelli girişimc...
        Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in dedesi son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in dedesi son yolculuğuna uğurlandı