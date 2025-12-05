AK Parti Milletvekili Hatipoğlu Eskişehirspor taraftarına çağrıda bulundu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'un 7 Aralık Pazar günü Karşıyaka ile yapacağı maç için taraftarı tribüne davet etti.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'un şampiyonluk yolunda çok kritik iki virajının olduğunu kaydetti.

Eskişehirspor'un Karşıyaka ve Kütahyaspor ile kritik maçlar yapacağını anımsatan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bu iki engeli aşarsak liderlik meşalesini yakıyoruz. Ancak önce görev bizde. 33 bin 247 kişilik rekorumuzu tarihe gömmek, 7 Aralık'ta sahamızda yeni bir rekora imza atmak için tüm şehri tribüne davet ediyorum. Sen de orada ol. Tribünler dolsun. Eskişehirspor şahlansın."