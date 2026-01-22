Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:44 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Y.F. idaresindeki 26 AP 390 plakalı hafif ticari araç, 71 Evler Mahallesi Manolyagiller Sokak'ta H.K'nin (23) kullandığı 26 AHU 936 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.K, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.


        Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir binaya ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz

        Benzer Haberler

        Kazada genç kurye ağır yaralandı
        Kazada genç kurye ağır yaralandı
        İnönü'de cami ve kaldırımlarda kış tedbirleri
        İnönü'de cami ve kaldırımlarda kış tedbirleri
        Kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
        10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
        10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
        Arkadaşlarıyla alkol aldıktan rahatsızlandı, evinde hayatını kaybetti 28 ya...
        Arkadaşlarıyla alkol aldıktan rahatsızlandı, evinde hayatını kaybetti 28 ya...
        Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu