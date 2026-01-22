Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

        Eskişehir'in Alpu ilçesinde izinsiz kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 19:15 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:15
        Eskişehir'in Alpu ilçesinde izinsiz kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 şüphelinin ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

        Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında çalışma yürüten jandarma ekipleri, 8 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 ekskavatör ve bu iş makinesini taşımak için kullanılan lowbed dorse, 3 metre çeki halatı, 30 metre halat ve 5 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

        "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan haklarında soruşturma başlatılan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

