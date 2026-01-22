Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde izinsiz kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 şüphelinin ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.



Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında çalışma yürüten jandarma ekipleri, 8 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.



Kazı alanında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 ekskavatör ve bu iş makinesini taşımak için kullanılan lowbed dorse, 3 metre çeki halatı, 30 metre halat ve 5 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.



"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan haklarında soruşturma başlatılan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

