Eskişehir'de 3'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kişi ağır yaralandı. Orhangazi Mahallesi Kaleler Sokak'ta yaşayan konuşma ve işitme engelli S.D. (45), bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

