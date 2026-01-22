Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de 3'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 23:11 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 3'üncü kattan düşen kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kişi ağır yaralandı.

        Orhangazi Mahallesi Kaleler Sokak'ta yaşayan konuşma ve işitme engelli S.D. (45), bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor!
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de üçüncü kattan düşen şahıs ağır yaralandı
        Eskişehir'de üçüncü kattan düşen şahıs ağır yaralandı
        Hayvanseverler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde eylem yaptı Köpe...
        Hayvanseverler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin önünde eylem yaptı Köpe...
        HEAŞ ile ESTÜ arasında havacılık sektöründe nitelikli insan kaynağı yetişti...
        HEAŞ ile ESTÜ arasında havacılık sektöründe nitelikli insan kaynağı yetişti...
        Eskişehir'de düğünde sigara içerken görüntülenen çocuğun annesi beraat etti
        Eskişehir'de düğünde sigara içerken görüntülenen çocuğun annesi beraat etti
        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
        Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı ka...
        Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı ka...