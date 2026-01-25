Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Eskişehir'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz başkaları gibi afişlerle, algılarla değil, eser siyasetiyle bu ülkeye hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.



Bak, Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "teşkilat" demenin, kardeşlik, birlikte hareket etmek, çözmek, tek yürek olarak hizmet etmek ve aynı hedef için çalışmak olduğunu söyledi.



AK Parti Eskişehir Teşkilatı'nda da bunları gördüklerini dile getiren Bak, dünyada bu kadar üyeye sahip olan ve bu kadar uzun süredir iktidarda kalmayı başaran başka bir parti olmadığını ifade etti.



Bak, millet için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Biz başkaları gibi afişlerle, algılarla değil, eser siyasetiyle bu ülkeye hizmet etmeye devam ediyoruz. Türkiye'de yapılan yatırımları görüyorsunuz. Nükleer santralinden otoyollara, köprülerden havaalanlarına, şehir hastanelerine, spor tesislerine yapılan pek çok yatırımı hep beraber görüyoruz. Bunlar eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. Millet bahçeleriyle, şehir hastaneleriyle, sağlık sektöründe yapılan yatırımlarla, sanayide yapılan yatırımlarla, KAAN'ıyla, İHA'sıyla, SİHA'sıyla, yatırımlar yapan, teknolojiyi büyüten bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi dünyada, bölgede güçlü bir hale getirmek isteyen bir lider var. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Bölgede yapılacak bir iş varsa bize sorulmadan, Türkiye'ye sorulmadan hareket edilemeyeceğini gösteren bir lider var."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin için Birleşmiş Milletler kürsüsünde mazlumların sesi olduğunu dile getiren Bak, Erdoğan'ın dünya siyaset arenasında ortaya koyduğu lider diplomasisinde gücünü AK Parti teşkilatından aldığını vurguladı.



Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak dünyada eşi ve benzeri olmayan bir kredi ve yurtlar sistemlerinin olduğunu anlatarak, "Bugün gençlerle sohbet ettik. Devrim arabalarının hikayesi Eskişehir'de başlamıştı, onu durdurdular. Nuri Demirağ'ın hikayesini, yaptığı uçak fabrikasını durdurdular ama Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan Togg'u durduramazlar. Altay tankını durduramazlar. KAAN uçağını durduramazlar, Akıncı'yı ve Bayraktar'ı durduramazlar. Dolayısıyla bunun için güçlü irade lazım, güçlü millet lazım. Yolumuza yatırımlar yaparak devam ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'yle devam ediyoruz. TEKNOFEST kuşağıyla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Osman Aşkın Bak, gençleri kötü alışkanlıklardan, dijital bağımlılıklardan, uyuşturucudan, içkiden uzak tutmanın ana görevlerinden biri olduğunun altını çizerek, bununla mücadele etmek için de spor tesisleri, yüzme havuzları, basketbol sahaları, gençlik merkezleri yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



- "Biz gençliği söylemlere değil, devlet güvencesine teslim ettik"



AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da bir şehrin afişlerle değil, atılan temellerle yönetildiğini ifade etti.



Hatipoğlu, kendilerine düşen görevin yaptıkları hizmetleri kapı kapı anlatmak, bu farkı sahada göstermek ve millete gerçeği cesaretle söylemek olduğunun belirterek, şunları kaydetti:



"Biz gençliği söylemlere değil, devlet güvencesine teslim ettik. AK Parti iktidarı gençliği seçimden seçime hatırlayanların değil, her gün sahada olanların siyasetidir. Gençliği tribünlerden izleyenlerin değil, sahanın içinde koşanların siyasetidir. Bugün açılışını yaptığımız tesislerle temelini attığımız yatırımlar şunu açıkça göstermektedir, bu şehirde gençlik için çalışan bir irade vardır ve bu iradenin adı da AK Parti'dir."



TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti siyasetinin sahada karşılığı olan ve milletin hayatına doğrudan dokunan bir hizmet anlayışı üzerine kurulu olduğunu aktardı.



Eskişehir'de ortaya çıkan tablonun da bunun somut göstergesi olduğunun altını çizen Gürcan, "Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz inşallah daha da hızlı olacak. Bugün hayal gibi görünen hedefe son 23 yılda olduğu gibi hep birlikte ulaşacağız." diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da Eskişehir'in sadece kültür ve eğitim şehri olmadığını, aynı zamanda ruhu genç, enerjisi yüksek bir vizyon kenti olduğunu dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençleri sadece geleceğin teminatı değil, bugünün de ortağı olarak gördüklerini aktaran Albayrak, "Eskişehir bir üniversite şehri olmanın ötesinde, artık bir 'Gençlik Projeleri' merkezidir. Gençlik merkezlerimiz, gençlerimizin sadece boş vakitlerini değerlendirdiği yerler değil, sanattan teknolojiye, gönüllülük faaliyetlerinden kişisel gelişime kadar kendilerini buldukları ikinci evleri olmuştur." dedi.

