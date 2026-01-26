Habertürk
        TEI, 41'inci kuruluş yılını kutladı

        TEI, 41'inci kuruluş yılını kutladı

        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), 41'inci kuruluş yılını kutladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:59 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:01
        TEI, 41'inci kuruluş yılını kutladı
        Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), 41'inci kuruluş yılını kutladı.

        TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1985'ten bu yana Türkiye'nin havacılık tarihinde birçok ilke imza atan TEI, dünyanın en çok tercih edilen havacılık motorları için ürettiği parçalar, küresel bakım hizmetleri ve milli havacılık platformları için geliştirdiği özgün motorlarla öne çıktı.


        41'inci yılında milli İHA motorlarıyla irtifa rekorları kıran TEI, dünyanın en iyi tedarikçisi seçilirken, toplam 3,4 milyar dolarlık siparişle şirket tarihinin en yüksek yıllık sipariş rakamına ulaştı.

        TEI, çalışan değerlendirmeleriyle üçüncü kez "Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri" seçildi.

        Kutlamalar için çalışanlarla bir araya gelen TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ve Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, 41'inci yılın TEI ailesi için hayırlı olmasını diledi.

        TEI, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eskişehir'deki hastanelerde dünyaya gelen bebekler ve anneleri için 41 adet yeni doğan seti hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

