Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), 41'inci kuruluş yılını kutladı.



TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1985'ten bu yana Türkiye'nin havacılık tarihinde birçok ilke imza atan TEI, dünyanın en çok tercih edilen havacılık motorları için ürettiği parçalar, küresel bakım hizmetleri ve milli havacılık platformları için geliştirdiği özgün motorlarla öne çıktı.





41'inci yılında milli İHA motorlarıyla irtifa rekorları kıran TEI, dünyanın en iyi tedarikçisi seçilirken, toplam 3,4 milyar dolarlık siparişle şirket tarihinin en yüksek yıllık sipariş rakamına ulaştı.



TEI, çalışan değerlendirmeleriyle üçüncü kez "Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri" seçildi.



Kutlamalar için çalışanlarla bir araya gelen TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ve Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, 41'inci yılın TEI ailesi için hayırlı olmasını diledi.



TEI, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eskişehir'deki hastanelerde dünyaya gelen bebekler ve anneleri için 41 adet yeni doğan seti hediye etti.

