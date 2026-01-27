Habertürk
        AK Parti'li Gürcan'dan, TEI'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü mesajı

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:52 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:52
        AK Parti'li Gürcan'dan, TEI'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü mesajı
        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gürcan, mesajında, TEI'nin 3,4 milyar dolarlık tarihi sipariş rekoru ve milli motor projelerinde elde ettiği stratejik başarıların, yerli ve milli üretim vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Gürcan, bu başarının Eskişehir ve Türkiye adına büyük bir iftihar vesilesi olduğunu ifade etti.

        Bu büyük başarıda emeği bulunan başta TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit olmak üzere tüm mühendisleri, teknisyenleri ve çalışanları tebrik eden Gürcan, TEI'ye Türkiye Yüzyılı hedeflerine güç katan nice başarılı yıllar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

