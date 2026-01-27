Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki ayrı suçtan hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ü.Y'yi, 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde durdurdu.
Ekiplerce yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında Ü.Y'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Ü.Y. hakkında ayrıca 2 bin lira adli para cezası olduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
