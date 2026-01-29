Habertürk
Habertürk
        Eskişehir Valisi Yılmaz Dünya Gümrük Günü'nde heyeti kabul etti

        Eskişehir Valisi Yılmaz Dünya Gümrük Günü'nde heyeti kabul etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile beraberindeki heyeti kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:46 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:50
        Eskişehir Valisi Yılmaz Dünya Gümrük Günü'nde heyeti kabul etti
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile beraberindeki heyeti kabul etti.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yılmaz, Bayraktar, Eskişehir İl Gümrük Müdürü Muhammed Uçar ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

        Açıklamada kabulündeki görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren gümrük çalışanlarımızın 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

