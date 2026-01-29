Eskişehir Valisi Yılmaz Dünya Gümrük Günü'nde heyeti kabul etti
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yılmaz, Bayraktar, Eskişehir İl Gümrük Müdürü Muhammed Uçar ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Açıklamada kabulündeki görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren gümrük çalışanlarımızın 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
