        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan ESKİ'ye su kesintisi eleştirisi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentte yaşanan su kesintilerinin yerel yönetim fiyaskosuna dönüştüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:36 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:36
        Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ESKİ) Yunus Emre Halk Çarşısı'nda bulunan Abone İşleri Daire Başkanlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, meydana gelen su kesintilerinin münferit bir arıza değil plansızlığın, öngörüsüzlüğün ve liyakatsizliğin sonucu olduğunu söyledi.

        Son bir ay içinde Eskişehir'de yaşananların açık bir yönetim zaafını gözler önüne serdiğini kaydeden Albayrak, "Tepebaşı'nda günler süren kesintiler, haftalardır çözülemeyen Kalabak suyu tedarik sorunu ve son olarak pazar günü hiçbir hazırlık yapılmadan hiçbir bilgilendirme yapılmadan şehrin büyük bölümünde suların kesilmesi. Ortaya çıkan tablo nettir, en ufak bir yağmurda sokaklarımız göle dönüyor, evlerimizde musluklardan su akmıyor. Dün akşam bunun en çarpıcı örneğini yaşadık." ifadelerini kullandı.

        "Şehir sel görüntüleriyle boğuşurken aynı saatlerde Eskişehirli evinde elini yıkayacak suyu bulamadı" diyen Albayrak, şöyle devam etti:

        "Bu çelişkinin adı şudur, dışarıda yağmur var, evde yok. Bu tam anlamıyla 'mış gibi belediyeciliktir' Hizmet varmış gibi plan varmış gibi altyapı güçlüymüş gibi. Reklam var, vitrin var ama altyapı yok. Eş dost var, nepotizm var ama yönetim yok."

        Yetkililere, "30 Ocak Cuma günü, Devlet Su İşleri'nden (DSİ) baraj kapaklarının kısılmasını isterken Eskişehirlilerin susuz kalacağını, su seviyesinin düşeceğini ve şehir şebekesinin zorlanacağını nasıl öngöremezsiniz?" sorusunu yönelten Albayrak, şunları kaydetti:

        "Şimdi meselenin kalbine geliyoruz. ESKİ'nin bütçesi neden Eskişehir'in su güvenliği için kullanılmak yerine, belediyenin başka harcama kalemlerine aktarılmaktadır? Bu soru cevaplanmadan ne bu krizler biter, ne de Eskişehir rahat eder."

        Albayrak, eylül ayındaki Belediye Meclisi Toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin "Vatandaş sabah kalktığında suyu aksın ister, biz her şeye talibiz. ESGAZ'ı, OEDAŞ'I, DSİ'yi ödenekleriyle bize devredin. Devlet yapamıyorsa biz yaparız." sözlerini hatırlatarak, "Sayın Ünlüce buyurun işte sonuç. Daha elinizdeki musluğu yönetemiyorsunuz, devleti yönetmeye talip oluyorsunuz. Eskişehirliyi bir bardak suya muhtaç ettiniz. Kriz anlarında ortada olmayan, sorumluluk almak yerine sessizliğe bürünen bir yönetim anlayışı, bu şehre yük olmaktadır. Eskişehir'i bir bardak suya muhtaç eden CHP'li zihniyet artık istifa etmelidir. Bu rezaletin bahanesi olamaz. CHP demek çöp, çukur, çamur ve kaos demektir. Bu rezaletin bahanesi olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

        Şehri susuzluğa mahkum eden tüm sorumlular için artık istifadan başka bir yol olmadığını vurgulayan Albayrak, "Bu da yetmez sorumlular hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Eskişehir sahipsiz değildir. Biz hemşehrilerimiz adına bu ihmaller zincirinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kimsenin Eskişehir halkına bu çileyi çektirmeye hakkı yoktur. Eskilerin de ifade ettiği gibi 'Değerli Eskişehirliler, bunu unutmayın. Bunlar yağmurlu havada bizlere su vermediler. Herkesi istifaya davet ediyoruz." dedi.

        Basın açıklamasında AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ile AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

