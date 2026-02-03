Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği elektronik sigaraları haksız kazanç elde etmek amacıyla piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucunda yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada, 140 elektronik sigara ele geçirildi. Zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.