Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Antalya'daki otobüs kazasında yaralanan üniversitesi öğrencisi Yağız Oğuz, Eskişehir'de tedavi ediliyor:

        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan yolculardan Yağız Oğuz, memleketi Eskişehir'deki Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:36 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki otobüs kazasında yaralanan üniversitesi öğrencisi Yağız Oğuz, Eskişehir'de tedavi ediliyor:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan yolculardan Yağız Oğuz, memleketi Eskişehir'deki Şehir Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

        Tekirdağ-Antalya seferini yapan İzzet Karaağaç idaresindeki (51) Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün 1 Şubat'ta, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Muhasebe Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Yağız Oğuz'u (21) ailesi kazanın ardından Eskişehir'e getirdi.

        Sol ayağında çatlak ve vücudunun bazı bölgelerinde açık yaralanmalar oluşan Oğuz, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite eğitimi için Alanya'ya gitmek üzere Eskişehir'den gece saatlerinde otobüse bindiğini söyledi.

        Otobüsün otogardan kalkış saatinin 02.00 olduğunu fakat 45 dakikalık gecikmeli hareket ettiğini kaydeden Oğuz, "Yolculuk başladı. Normal şekilde gidiyorduk. Kazadan 15 dakika önce mola vermiştik. Saat 10.24'te kaza gerçekleşti. Kayıtlarıma baktığımda 10.25'te 112 Acil Çağrı Merkezini aradığımı gördüm. Daha sonra ekipler geldi." diye konuştu.

        Oğuz, kaza anında kulaklıkla müzik dinlediğini ve yarı uykulu halde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Çığlık seslerine uyandım. Hemen kendimi kaldırdım. Kazanın olduğu kavşakta otobüsün savrulmasından süratini hissettim. Otobüs gerçekten süratliydi. Uyandım ve kendimi montumuzu koyduğumuz raflara sabitledim. O yüzden ucuz atlattım."

        Kendi imkanlarıyla otobüsün içerisinden çıktığını dile getiren Oğuz, şöyle devam etti:

        "Arkadaşımı da çıkardım. Bir kız çocuğu vardı. Onun çıkmasına yardımcı oldum. Kendi ayağımın farkında değildim. Olayın sıcaklığıyla fark etmedim. Ayağıma cam battı. Bu yüzden ayağıma baktığımda kanadığını gördüm. Ekipleri benden daha kötü durumdaki kişilere yönlendirdim. O sırada ayağım şişti, ağrıdı. O ağrı nedeniyle bayılmışım. Uyandığımda ambulanstaydım."

        - "Otobüsün şoförü, işe yeni başladığını ve Kütahyalı olduğunu söyledi"

        Oğuz, sefer esnasında görevlilerin yolculara emniyet kemeri takmaları yönünde uyarı yapıp yapmadığından emin olamadığını aktardı.

        Şoförle kaza öncesi akaryakıt istasyonunda sohbet ettiğini anlatan Oğuz, "Otobüsün şoförü İzzet Karaağaç, işe yeni başladığını ve Kütahyalı olduğunu söyledi. Hatta bana 'Bizim en iyi ödülümüz uyku' dedi. İyiydi, enerjik duruyordu. Böyle uykulu, bitkin bir halde değildi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Akü firmasını sahte çek ile 6 milyon TL zarara uğratan dolandırıcılar yakal...
        Akü firmasını sahte çek ile 6 milyon TL zarara uğratan dolandırıcılar yakal...
        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Aslı Çevik'in cenazesi defn...
        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Aslı Çevik'in cenazesi defn...
        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Resmiye Göktepe'nin cenazes...
        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Resmiye Göktepe'nin cenazes...
        Otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Otobüs kazasında ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
        Otobüs kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli Resmiye Göktepe son yolculuğ...
        Otobüs kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli Resmiye Göktepe son yolculuğ...
        10 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan öğrenci, otobüs şoförüyle sohbeti...
        10 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan öğrenci, otobüs şoförüyle sohbeti...