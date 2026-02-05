TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan istihdam desteği açıklaması

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'e İŞKUR'dan 192 milyon lira istihdam desteği kaynağı verildiğini açıkladı.



Gürcan'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR tarafından onaylanan İşgücü Uyum Programı kapsamında kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 1000 vatandaşın istihdamını destekleyecek 192 milyon liralık kaynak Eskişehir'e tahsis edildi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onayıyla şehre önemli bir destek daha kazandırıldığını kaydetti.



Programın 2026 yılı boyunca uygulanacağını belirten Gürcan, bu desteğin hem istihdamı güçlendireceğini hem de şehir yaşamına canlılık katacağını ifade etti.



Gürcan, her zaman talepleri karşılayan ve Eskişehir'e güçlü destek sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür etti.



