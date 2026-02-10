Eskişehir'de "Bayrak Sevgisi ve Bayrağa Saygı" etkinliği yapıldı
Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce özel bir anaokulunda "Bayrak Sevgisi ve Bayrağa Saygı" etkinliği düzenlendi.
Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu ile çocuklara eğitici ve eğlenceli anların yaşatıldığı etkinlikte, ekipler öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.
Etkinlikte ayrıca çocukların polis maskotları eşliğinde keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.
