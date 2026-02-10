Habertürk
Habertürk
        Eskişehir'de "Bayrak Sevgisi ve Bayrağa Saygı" etkinliği yapıldı

        Eskişehir'de "Bayrak Sevgisi ve Bayrağa Saygı" etkinliği yapıldı

        Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce özel bir anaokulunda "Bayrak Sevgisi ve Bayrağa Saygı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 09:13 Güncelleme: 10.02.2026 - 09:13
        Eskişehir'de "Bayrak Sevgisi ve Bayrağa Saygı" etkinliği yapıldı
        Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce özel bir anaokulunda "Bayrak Sevgisi ve Bayrağa Saygı" etkinliği düzenlendi.

        Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu ile çocuklara eğitici ve eğlenceli anların yaşatıldığı etkinlikte, ekipler öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.

        Etkinlikte ayrıca çocukların polis maskotları eşliğinde keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

