        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz, şehit Mevlüt Kahveci'nin ailesini ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler ile kardeşi Ayhan Kahveci'yi evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:21 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:21
        Eskişehir Valisi Yılmaz, şehit Mevlüt Kahveci'nin ailesini ziyaret etti
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler ile kardeşi Ayhan Kahveci'yi evlerinde ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette şehidin ailesiyle sohbet eden Yılmaz, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

        Vali Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, "Sizler bizim başımızın tacısınız. Allah, vatan için şehit veren, şehit yetiştiren, elleri öpülesi annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Sizler bu vatan için yiğitler, kahramanlar yetiştiren annelersiniz. Bu nedenle bizim için son derece kıymetlisiniz. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Ziyaret, şehit Mevlüt Kahveci için edilen duaların ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

