        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de silah ticareti operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde silah ticareti operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:18 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:23
        Eskişehir'de silah ticareti operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde silah ticareti operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edildi.

        Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 11 fişek ve ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

        Zanlı hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

