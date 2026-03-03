Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Mahmudiye ve Çifteler'e ziyaret

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, ramazan ayı dolayısıyla Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 13:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Mahmudiye ve Çifteler'e ziyaret

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, ramazan ayı dolayısıyla Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Dönmez, ziyaretler kapsamında, AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanlığını ziyaret ederek ilçe başkanı ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Daha sonra ilçe esnafını ziyaret eden Dönmez, iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti.

        Ramazan programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileleri de ziyaret eden Dönmez, vatandaşlarla görüşerek talep ve önerileri dinledi.

        Dönmez, Mahmudiye'de Göktürk Büyükbaş Damızlık Hayvancılık İşletmesi'ni ziyaret ederek tesis yetkililerinden bilgi aldı.


        Devlet destekli olarak kurulan ve bölgedeki Çifteler, Mahmudiye, Han, Sivrihisar, Günyüzü ve Seyitgazi ilçeleri açısından ari işletme niteliği taşıyan tesisin, hastalıktan ari üretim modeliyle bölge hayvancılığına katkı sağladığı belirtildi.

        Program, Çifteler'de düzenlenen iftar programıyla sona erdi. İftarın ardından Dönmez, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun ve AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür ile mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

        Dönmez, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de vefa sofrası: Devlet korumasında yetişen gençler iftarda buluş...
        Eskişehir'de vefa sofrası: Devlet korumasında yetişen gençler iftarda buluş...
        Eskişehir esnafından "Ramazan" arası
        Eskişehir esnafından "Ramazan" arası
        Ortadoğu en yoğun, en geniş ve en derinlikli çatışma havzalarından birine d...
        Ortadoğu en yoğun, en geniş ve en derinlikli çatışma havzalarından birine d...
        OEDAŞ muhtemel afetlere eğitim ve teknolojiyle hazırlanıyor
        OEDAŞ muhtemel afetlere eğitim ve teknolojiyle hazırlanıyor
        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 340 bin lira ceza uygu...
        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 340 bin lira ceza uygu...
        Engelli eşi için evlerinin önündeki sokakta engelli park yeri istiyor
        Engelli eşi için evlerinin önündeki sokakta engelli park yeri istiyor