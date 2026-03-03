AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Mahmudiye ve Çifteler'e ziyaret

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, ramazan ayı dolayısıyla Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.



Dönmez, ziyaretler kapsamında, AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanlığını ziyaret ederek ilçe başkanı ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Daha sonra ilçe esnafını ziyaret eden Dönmez, iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti.



Ramazan programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileleri de ziyaret eden Dönmez, vatandaşlarla görüşerek talep ve önerileri dinledi.



Dönmez, Mahmudiye'de Göktürk Büyükbaş Damızlık Hayvancılık İşletmesi'ni ziyaret ederek tesis yetkililerinden bilgi aldı.





Devlet destekli olarak kurulan ve bölgedeki Çifteler, Mahmudiye, Han, Sivrihisar, Günyüzü ve Seyitgazi ilçeleri açısından ari işletme niteliği taşıyan tesisin, hastalıktan ari üretim modeliyle bölge hayvancılığına katkı sağladığı belirtildi.



Program, Çifteler'de düzenlenen iftar programıyla sona erdi. İftarın ardından Dönmez, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun ve AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Önür ile mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.



Dönmez, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

