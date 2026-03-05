Canlı
        Eskişehir Haberleri

        Seyitgazi'de yanan 700 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmaları başladı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören 700 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:38
        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hazırlanan ağaçlandırma projesi kapsamında bazı alanlara tohum ekimi yapılırken, bazı bölümlerde iş makineleriyle toprak işlemesi yapılarak fidan dikimi gerçekleştirilecek.

        Sahaya dikilecek ve ekilecek türler, arazinin topografik yapısı, toprak özellikleri ve iklim şartları dikkate alınarak belirlendi. Ekipler, sahada görev yapan personele ve işçilere tohum ekim tekniklerine ilişkin uygulamalı eğitim verdi.

        Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, çalışmaları yerinde inceleyerek kendi tasarımı olan tohum ekim aparatını tanıttı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, aparat sayesinde daha hızlı ve verimli ekim yapılabildiğini belirterek, uygulamanın istenilen başarıyı sağlaması halinde orman fidanlıklarındaki ekim yastıklarında kullanılmak üzere farklı versiyonlarının da geliştirilebileceğini ifade etti.

        Bu yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılacak dikimlerle, yanan alanın yasa gereği 1 yıl içinde ağaçlandırılması hedefleniyor.

        Ağaçlandırma projesine göre dikilecek fidanların yüzde 53'ünü çam ve ardıç gibi, yüzde 47'sini ise mahlep, dişbudak, akçaağaç, ahlat, alıç, yalancı akasya, kızılcık, yabani elma, dağ muşmulası ve meşe gibi türler oluşturacak. Geniş alanlarda toprak işlemesinin mümkün olmadığı bölümlerde ise badem ve karaçam tohumu ekilecek.

        Önümüzdeki yıllarda sahada bakım ve takip çalışmaları yürütülerek, kurumaların görüldüğü alanlarda tamamlama dikimleri yapılacak ve bölgenin yeniden ormanlaşması sağlanacak.

