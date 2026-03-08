Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Bilim ve Teknoloji Haftası mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 13:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Bilim ve Teknoloji Haftası mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yılmaz, mesajında, Eskişehir'in güçlü eğitim altyapısı ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtti.


        Eskişehir'in 3 üniversitesiyle bilimsel üretimin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, sanayicilerin de yüksek teknoloji üretimi ve ihracatıyla şehri Türkiye'nin öncü kentlerinden biri haline getirdiğini kaydetti.

        Yılmaz, Türkiye'nin ilk elektrikli lokomotifinin Eskişehir'de üretildiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yerli ve milli teknoloji alanında adından çokça söz ettireceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla vide...
        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla vide...
        Şehit ve gazi olan babalarının mirasını taşıdıkları üniformayla yaşatıyorla...
        Şehit ve gazi olan babalarının mirasını taşıdıkları üniformayla yaşatıyorla...
        Beylikova'da Anne-Kız Voleybol Turnuvası büyük ilgi gördü
        Beylikova'da Anne-Kız Voleybol Turnuvası büyük ilgi gördü
        Eskişehir'de havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor
        Eskişehir'de havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor
        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sanayicilerin Bilim ve Teknoloji Haftas...
        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sanayicilerin Bilim ve Teknoloji Haftas...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaj...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaj...