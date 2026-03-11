Tiyatro Anadolu'nun "Maskeliler" oyunu Düzce Üniversitesinde sahnelendi

Anadolu Üniversitesi profesyonel tiyatro topluluğu Tiyatro Anadolu tarafından sahnelenen "Maskeliler" oyunu, Düzce Üniversitesinde sanatseverlerle buluştu.



Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, oyun Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü'nün davetiyle düzenlenen 4'üncü Sahne Sanatları Günleri kapsamında, üniversitenin İstiklal Salonu'nda sahnelendi.



Program kapsamında ayrıca Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde "Maskeliler" oyunu üzerine oyuncuların katılımıyla söyleşi düzenlendi.





Öğrenci ve öğretim elemanlarının katıldığı etkinlikte izleyiciler, oyunun sahne süreci ve içeriğine ilişkin sorularını oyunculara yöneltti.



Etkinliğin sonunda Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman İnceefe, Tiyatro Anadolu ekibine teşekkür belgesi verdi.

