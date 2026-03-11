Eskişehir'de piyanist Gökhan Aybulus ile viyolonsel sanatçısı Onur Şenler konser verdi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında, piyanist Gökhan Aybulus ile viyolonsel sanatçısı Onur Şenler konser verdi.
Gökhan Aybulus ve Onur Şenler'in sahne aldığı konser, dinleyicilerden beğeni topladı.
Konserde farklı dönemlerin önemli bestecilerinin eserlerine yer verildi.
Programda Johannes Brahms'ın viyolonsel ve piyano için yazdığı 1 numaralı sonatı, Robert Schumann'ın Op.73 "Fantasiestücke" eseri ile Astor Piazzolla'nın "Le Grand Tango" adlı yapıtı seslendirildi.
Brahms'ın sonatı ile Schumann'ın karakter parçalarından oluşan "Fantasiestücke"si ve Piazzolla'nın tango geleneğini klasik müzikle buluşturan eseri, dinleyicilere farklı müzikal renkleri bir arada sundu.
Konser sonunda sanatçılar dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
