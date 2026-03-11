Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yılmaz, mesajında, İstiklal Marşı'nın milletin hürriyet aşkını, sarsılmaz imanını ve esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden eşsiz bir eser olduğunu belirtti.

        İstiklal Marşı'nın yalnızca bir metin olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun mührü, milli mutabakatımızın en güçlü belgesidir." ifadelerini kullandı.

        Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinin bağımsızlık ruhunu ve milletin karakterini ebediyete kadar belirlediğini kaydeden Yılmaz, Eskişehir'in de Milli Mücadele'de lojistik ve stratejik önemiyle istiklal yolunda kilit rol oynadığını ifade etti.

        Zor günlerin emanetinin omuzlarda taşındığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde, Akif'in, 'Asım'ın nesli' diye tarif ettiği şuurlu ve vatansever nesiller yetiştirme azmiyle çalışıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu eşsiz eseri milletimize armağan eden vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve vatanın her karışı için canını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"

        Benzer Haberler

        Tiyatro Anadolu'nun "Maskeliler" oyunu Düzce Üniversitesinde sahnelendi
        Tiyatro Anadolu'nun "Maskeliler" oyunu Düzce Üniversitesinde sahnelendi
        OEDAŞ'ın geleneksel şiir ve resim yarışması Bu yıl Uşak'ta düzenlenecek yar...
        OEDAŞ'ın geleneksel şiir ve resim yarışması Bu yıl Uşak'ta düzenlenecek yar...
        Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
        Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
        Eskişehir'de 13 yaşındaki Zehra'dan 9 gündür haber yok
        Eskişehir'de 13 yaşındaki Zehra'dan 9 gündür haber yok
        Eskişehir'de kayıp kızdan günlerdir haber alınamıyor
        Eskişehir'de kayıp kızdan günlerdir haber alınamıyor
        Anadolu Üniversitesi ile Kamu Araştırmaları Vakfı arasında işbirliği protok...
        Anadolu Üniversitesi ile Kamu Araştırmaları Vakfı arasında işbirliği protok...