        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Eskişehir'de polisin düzenlendiği kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:46 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla yurda yasa dışı yollarla sokulan ve "merdiven altı" olarak tabir edilen yerlerde üretilen kaçak ilaçlar ile gıda takviyelerini piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında bir iş yerinde yapılan aramada, 158 bin 640 gümrük kaçağı gıda takviyesi kapsül hap, 27 bin 372 gümrük kaçağı ilaç, 82 kutu gümrük kaçağı protein tozu ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

