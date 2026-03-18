Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş 38 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 18.03.2026 - 10:32
Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş 38 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 38 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan O.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu, hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri