Eskişehir'de tramvayla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tramvayla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. E.Ö. idaresindeki 26 AGT 305 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda H.U'nun kullandığı tramvayla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve vatman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü E.Ö. Eskişehir Şehir Hastanesine, vatman H.U. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.