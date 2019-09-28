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Eskişehir'de 14 bin kedi köpeğe kuduz aşısı Dünya Kuduz Günü teması: 'Aşılat ve yok et'

İHA

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, Dünya Kuduz Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Eskişehir'de 14 bin kedi köpeğe kuduz aşısı Dünya Kuduz Günü teması: 'Aşılat ve yok et'

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, Dünya Kuduz Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Dünyada her 10 dakikada 1 kişi kuduz hastalığı nedeni ile hayatını kaybederken hastalık da doğru aşılama ve bilinçlendirme programları ile önlenebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ölümcül seyreden kuduz hastalığına dikkat çekmek ve hastalığa ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla, ilk kuduz aşısını geliştiren Fransız kimyacı ve mikrobiyojist Louis Pasteur’ün ölüm yıl dönümü 28 Eylül’ü 'Dünya Kuduz Günü' olarak ilan edildi. Bu yılın teması da "Kuduz: Aşılat ve yok et" olarak belirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuduz insanları ve bütün sıcakkanlı hayvanları etkileyen şuur kaybı, huzursuzluk ve felçlerle kendini gösteren bulaşıcı ve ölümcül viral bir hastalıktır. Bu günün amacı hayvanlardan insanlara bulaşabilen en tehlikeli hastalıklardan biri olan kuduz hastalığı hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmaktır. Kuduz virüsü, enfeksiyona maruz kalmış hayvanın tükürüğü ile yakın temas, ısırığı, çiziği ve tahrip olmuş cilt/mukoza zarını yalaması yoluyla hayvanlardan başka hayvanlara veya insanlara bulaşır. Kuduzun belirtileri ortaya çıktıktan sonra tedavisi mümkün olmayıp ölümle sonuçlanmaktadır. Köpekler, virüsün en yaygın kaynağı ve tüm insan kuduz ölümlerinin yüzde 95'inden fazlasından sorumludur. Kuduz olma ihtimali olan bir hayvan tarafından ısırıldığında ya da tırmalandığında kişi, yara yerini hemen bol su ve sabunla en az 15 dakika süre ile yıkadıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeli ve hayvanla temasından bahsetmelidir. Sağlık personeli tarafından değerlendirilip gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra kuduz aşısı programına alınması uygun görülürse aşılarını zamanında ve eksiksiz olarak yaptırması konusunda kişi gerekli özeni göstermelidir. 2019 yılı içerisinde hastalıkla mücadele kapsamında ilimizde 14 bin 116 adet kedi ve köpek cinsi hayvan kuduz hastalığına karşı aşılanmış olup aşılama çalışmaları devam etmektedir" dedi.
Kuduza karşı uygulanan aşı ile 1 yıl süreyle koruma sağlandığını belirten İl Müdürü Dr. Emine Sever, köpek ve kedilerin her yıl aşılanmasının hastalığın insanlara bulaşmasını engellenme açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

ESKİŞEHİR

29 Eylül 2019 Pazar

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