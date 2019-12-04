Eskişehir´de aranan şüpheliler yakalandı

ESKİŞEHİR´de hakkında `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü Göknur Ç. ile 9 ayrı suçtan aranan 17 yaşındaki Ö.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2011 yılından bu yana `uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama´ suçundan aranan Göknur Ç. ile 9 farklı suçtan aranan Ö.A.´nın (17) kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerince takibe alınan 2 kişi durumu fark ederek kaçtı. Polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından Göknur Ç. ile Ö.A. yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Göknur Ç.´nin hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası olduğu, Ö.A.´nın ise Eskişehir Çocuk Mahkemesi ile Sulh Ceza Hakimliğince 9 farklı hırsızlık ve benzeri suçlardan arandığını, ayrıca 23 suç kaydı olduğu tespit edildi.
ESKİŞEHİR
04 Aralık 2019 Çarşamba
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