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ESOGÜ yenilenen 'Kemik İliği Nakli Ünitesi' ile daha çok hastaya umut olacak Geçen yıl nakil sayısı 50’ye ulaştı Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Eren Gündüz, “Yeni yapılan ünitemizle nakil sayısını arttırmayı hedefliyoruz”

İHA

Lösemi, Germ Hücreli Tümörler, Lenfoma gibi önemli hayati önem taşıyan hastalıkların tedavisinde çözüm olan Kemik İliği Nakli'nde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yenilenen ünitesiyle daha çok hastayı tedavi etmeyi amaçlıyor.

ESOGÜ yenilenen 'Kemik İliği Nakli Ünitesi' ile daha çok hastaya umut olacak Geçen yıl nakil sayısı 50’ye ulaştı Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Eren Gündüz, “Yeni yapılan ünitemizle nakil sayısını arttırmayı hedefliyoruz”

Lösemi, Germ Hücreli Tümörler, Lenfoma gibi önemli hayati önem taşıyan hastalıkların tedavisinde çözüm olan Kemik İliği Nakli'nde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yenilenen ünitesiyle daha çok hastayı tedavi etmeyi amaçlıyor.
Kök hücre nakli, uygulanan tedavilerden beklenen faydayı görmemiş ve çağın önemli hastalıklarından olan lösemi, lenfoma, miyelodisplastiksendrom, multiplemyelom, kemik iliği yetmezliği gibi hastalıklarda önerilen bir tedavi seçeneği olarak biliniyor. Kök hücreler hastaya damar yolu aracılığı ile verilirken, genellikle santral adı verilen ve damar içine yerleştirilen aparatlar kullanılıyor. Konu ile ilgili Eskişehir’de bölgeye hizmet veren ESOGÜ Tıp Fakültesi’nde 7 yatakla kullanılan Kemik İliği Nakli Ünitesi, yerini daha modern şartlarda olan 9 yataklı bir üniteye bırakarak vatandaşlara daha iyi hizmet veriyor. Yıllık ortalama 35 nakil sayısına ulaşan ünite, geçen yıl itibariyle bu sayıyı da 50’ye çıkardı. Yeni ünite ile birlikte sayının daha da artmasını beklediklerini ifade eden yetkililer, vatandaşlara gerekli imkanları sağlayarak tedavi ediyorlar.

“Yeni yapılan ünitemizle nakil sayısını arttırmayı hedefliyoruz”
Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Eren Gündüz, “Hastanemizde kemik iliği nakli 1999 yılında başladı. Halen de devam ediyor. Yakın zamana kadar 7 yataklı bir ünitede hastalarımıza hizmet veriyorduk. Ancak şubat ayından itibaren çok daha modern şartlarda olan 9 yataklı bir ünitede faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Sadece Eskişehir halkına değil, aynı zamanda bölgede bulunan Kütahya, Bilecik, ve Afyon’dan gelen hastalarımıza da hizmet veriyoruz. Burada yaşayan farklı uyruklardan birkaç hastamıza kemik iliği nakli yaptık. Ancak bunun dışında kendi ve çevre illerimizde hizmet veriyoruz. Nakil çalışmalarımız yıllık yakın zamanda 35 nakil sayımız vardı. Geçen yıl ise bu sayımızı 50’ye kadar çıkardık. Yeni yapılan ünitemizle de bu sayımızın daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

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