Haziran ayında Eskişehir normalin üzerinde yağış aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haziran ayında Eskişehir normalin üzerinde yağış aldı

İHA

Eskişehir genelinde Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılı Haziran ayındaki yağışlar normalin üzerinde kaydedildi.

Haziran ayında Eskişehir normalin üzerinde yağış aldı

Eskişehir genelinde Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılı Haziran ayındaki yağışlar normalin üzerinde kaydedildi.
Türkiye genelinde haziran ayı yağış miktarında önemli oranda artış gözlenirken, pek çok ilde de aşırı yağış nedeniyle sel vakaları yaşandı. Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, Eskişehir genelinde de haziran ayı özelinde normalin üzerinde yağış kaydedildi. Diğer yıllara oranla kentin merkez ilçelerinden olan Odunpazarı’nda yüzde 38,1 ve Tepebaşı’nda ise yüzde 85,2 daha fazla yağış kayıt altına alındı. Bu yıl haziran ayında Odunpazarı ilçe geneline metrekare başına 49,7 kilogram yağış düşerken, Tepebaşı’ndaki yağış miktarı metrekare başına 100 kilogram olarak gerçekleşti.

İlçelerde en çok Beylikova’ya düştü
Eskişehir ilçeleri bazında haziran ayı toplam yağış miktarı önceki yıllarda da olduğu gibi yine tarım arazilerinin yoğunlukta olduğu Beylikova’da kaydedildi. Haziran ayı boyunca Beylikova’ya metrekare başına toplam 103,7 kilogram yağış düştü. Beylikova’yı sırasıyla Tepebaşı, Seyitgazi, Alpu, Sarıcakaya, Mihalıççık, Günyüzü ve Odunpazarı metrekareye düşen yağış oranıyla takip etti.

Kireçköyü Mahallesi’nde rekor yağış oranı
Odunpazarı ilçesine bağlı Kireçköyü Mahallesi’nde metrekare başına 122,8 kilogram yağış düştü. Bu sayıya göre Kireçköyü, Eskişehir haziran ayı yağış rekoru kırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜLOMSAŞ Devrim Arabaları Müzesi ziyarete açılıyor
YEREL HABERLER TÜLOMSAŞ Devrim Arabaları Müzesi ziyarete açılıyor
Yunus Emre yarışmasında dereceye giren öğretmen ve öğrenciler ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Yunus Emre yarışmasında dereceye giren öğretmen ve ...
Kaza yapan otomobil sulama kanalına düştü Eskişehir’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobil sulama kanalına ...
Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
Oteller şehir merkezlerinden daha güvenli Turizm sektörü eski günlerine dönüyor Dibi gören turizm tekrardan yükseliyor Acente işletmecisi Salih Er: “Çarşıda bulaşır ama tesislerde bulaşmaz”
YEREL HABERLER Oteller şehir merkezlerinden daha güvenli Turizm ...
Doğum gününde ölümden döndü Motoru ile yağmur sularının doldurduğu çukura girdi Çukura girerek kaza yapan Kazım Toran: “Burası kapatılmadan önce derinliği 1 buçuk metreydi”
YEREL HABERLER Doğum gününde ölümden döndü Motoru ile yağmur ...
Doç. Dr. Yıldız’dan sağlık programları uyarısı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yıldız’dan sağlık programları uyarısı
Sıcak havalarda bunlara dikkat Dr. Ünal Tetik: "Güneş çarpmaları ölüme neden olabilir"
YEREL HABERLER Sıcak havalarda bunlara dikkat Dr. Ünal Tetik: "Güneş ...
Eskişehir´de sosyal mesafe kuralına cansız mankenli çözüm
YEREL HABERLER Eskişehir´de sosyal mesafe kuralına cansız mankenli ...
Cezaevi firarisi kovalamacayla yakalandı Firari hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunuyordu
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi kovalamacayla yakalandı Firari ...
Kazım Kurt, İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Tuna’yı ağırladı
YEREL HABERLER Kazım Kurt, İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Tuna’yı ...
Tepebaşı’nda üstyapı çalışmaları
YEREL HABERLER Tepebaşı’nda üstyapı çalışmaları
TEBEV sağlık kontrollerini sürdürüyor
YEREL HABERLER TEBEV sağlık kontrollerini sürdürüyor
Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü
YEREL HABERLER Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü
Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü
YEREL HABERLER Emekli Emniyet Müdürü Kutlu, lösemiye yenik düştü
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
YEREL HABERLER Vatman, sosyal mesafesizliğe kızıp hareket etmedi
Hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı Lösemi tedavisi görürken hayatını kaybeden emekli 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Abdulkadir Kutlu’yu Emirdağ'da toprağa verilecek
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü son ...
Başkan Ünal’dan birlik çağrısı Eskişehirspor eski Başkanı Halil Ünal: “Efsane layık olduğu yere birlik ve beraberlikle gelecektir”
YEREL HABERLER Başkan Ünal’dan birlik çağrısı Eskişehirspor eski ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X