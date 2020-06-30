Haziran ayında Eskişehir normalin üzerinde yağış aldı

Eskişehir genelinde Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılı Haziran ayındaki yağışlar normalin üzerinde kaydedildi.

Türkiye genelinde haziran ayı yağış miktarında önemli oranda artış gözlenirken, pek çok ilde de aşırı yağış nedeniyle sel vakaları yaşandı. Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, Eskişehir genelinde de haziran ayı özelinde normalin üzerinde yağış kaydedildi. Diğer yıllara oranla kentin merkez ilçelerinden olan Odunpazarı’nda yüzde 38,1 ve Tepebaşı’nda ise yüzde 85,2 daha fazla yağış kayıt altına alındı. Bu yıl haziran ayında Odunpazarı ilçe geneline metrekare başına 49,7 kilogram yağış düşerken, Tepebaşı’ndaki yağış miktarı metrekare başına 100 kilogram olarak gerçekleşti.



İlçelerde en çok Beylikova’ya düştü

Eskişehir ilçeleri bazında haziran ayı toplam yağış miktarı önceki yıllarda da olduğu gibi yine tarım arazilerinin yoğunlukta olduğu Beylikova’da kaydedildi. Haziran ayı boyunca Beylikova’ya metrekare başına toplam 103,7 kilogram yağış düştü. Beylikova’yı sırasıyla Tepebaşı, Seyitgazi, Alpu, Sarıcakaya, Mihalıççık, Günyüzü ve Odunpazarı metrekareye düşen yağış oranıyla takip etti.



Kireçköyü Mahallesi’nde rekor yağış oranı

Odunpazarı ilçesine bağlı Kireçköyü Mahallesi’nde metrekare başına 122,8 kilogram yağış düştü. Bu sayıya göre Kireçköyü, Eskişehir haziran ayı yağış rekoru kırdı.

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