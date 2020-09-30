TÜKDES’ten ‘Kalabak Su’ açıklaması TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal: "Kalabak Su Tesisleri önünde su satması Kalabak Suyuna erişimde adaletsizliğe sebep olmaktadır" "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kalabak Su krizini yönetememektedir"

Tüketici Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir Kalabak Su Tesislerinde bulunan satış noktasının kapatılması gerektiğini ifade etti.

Kalabak Su krizi ile alakalı açıklama yapan TÜKDES Başkanı Süleyman Bakal, Kalabak Su Tesislerinde satış yapılmasının, mahallelerinde su bekleyen vatandaşların erişim sürecini uzattığını belirtti. Bakal, “Kalabak Suyu'nda son kullanma tarihi geçmiş damacanaların dağıtım sisteminden çekilmesinin hızlanması ile başlayan kriz çözülemedi. Kalabak Su dağıtımında miadı geçmiş damacanalarla beraber, sistemsiz, yönetim ve organizasyon kabiliyeti yetersiz uygulamalar da Kalabak Su dağıtım krizini derinleştirmektedir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kalabak Su Krizini yönetememektedir. Krizi yönetimi eşitlikçi ve adaletli uygulamalardan uzaktır. Erişimde çok büyük zorluklar yaşanmasına rağmen Eskişehirli tüketiciler Kalabak Suyundan vazgeçmedi. Kalabak Su tesisleri önünde su satması Kalabak Suyuna erişimde adaletsizliğe sebep olmakta; mahalleler de dağıtılması gereken su Kalabak Su tesisleri önünde satılmaktadır. Bu durum, mahallesinde Kalabak Suyu bekleyen tüketicilerin erişim süreleri uzatmaktadır. Kalabak Suya erişimde tesislere yakın veya imkanı olanlar tesislerin önünden Kalabak Suyu'nu almakta, kendisine su gelmesini sabırla bekleyen tüketiciler mağdur olmaktadır. Kamunun görevi eşitlikçi ve adaletli uygulamaları hayata geçirmektir. Mahalleler de satılması gereken Kalabak Suyunun, Kalabak Su tesisleri önünde satılması kabul edilemez. Tüm tüketicilere eşit ve adil Kalabak su dağıtımı yapılması için Kalabak Su tesisleri önünde Kalabak Su satışı engellenmeli, durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.