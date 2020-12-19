TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Menemenspor: 2

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Menemenspor ile 22 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Taşkın’ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara’nın sert şutu yan ağlarda kaldı.
33. dakikada Eskişehirspor’un kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde top Tolga Yakut’un önünde kaldı. Tolga’nın pasında düzgün bir vuruş yapan Sezgin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10
38. dakikada Anane Tidjani’nin yer kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Taşkın, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 11
60. dakikada Kaan Gül’ün yerden ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Berkay, topu filelere gönderdi. (21)
78. dakikada Furgan’ın kafa pasında ceza yayında topla buluşan Erdal’ın sol ayağı ile plase vuruşu az farkla auta çıktı.
90+5. dakikada Şeref'in yerden ortasında ceza sahası içinde iyi vuran Kamara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 22
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Mehmet Şengül
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Bilal Ceylan xx, Furkan Balaban xx, Sezgin Coşkun xxx, Erdal Akdari xxx, Tolga Yakut xxx (Bedirhan Akçay dk. 71 x), Furgan Polat xxx, Berkay Tanır xxx (Buğra Çağlıyan dk. 80 ?), Talha Erdoğan xx (İbrahim Öner dk. 45 xx), Kaan Gül xxx (Göktuğ dk. 90 ?), Hamed xx,
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Hasan Uyğur, Alperen Kocabaş, Emir Yıldız, Doğukan Ünal, Onur Arı
Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan
Menemenspor: Gentian Selmani xx, Rıdvan Koçak xx, Furkan Bayır xx, Ömer Şahbaş xx, Emre Adıgüzel xx (Bekir Can Sönmez dk. 82 ?), Taşkın Çalış xxx, Ibrahim Adamu xx (Mehmet Aytemiz dk. 74 x), Murat Elkatmış xx (Şeref Özcan dk. 60 xx), Anane Tidjani xx (Rasheed dk. 74 x), Tayfun Aydoğan xx, Kamara xxx
Yedekler: Amir Güren, Yusuf Talum, Cem Çelik, Berkan Çakır, Burak Albayrak, Domgjonas
Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu
Goller: Sezgin Coşkun (dk. 33), Berkay Tanır (dk. 60) (Eskişehirspor), Taşkın Çalış (dk. 38 pen.), Kamara (dk. 90+5) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Tolga Yakut, Hamed, Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor), Rıdvan Koçak, Mehmet Aytemiz, Taşkın Çalış, Ömer Şahbaş (Menemenspor)
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