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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önce kendisi bağışladı sonra herkesi kitap bağışına davet etti

İHA

Önce kendisi bağışladı sonra herkesi kitap bağışına davet etti

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat, Anadolu Üniversitesi kütüphanesine Türk Cumhuriyetleriyle ilgili yüzün üzerinde birbirinden değerli Türkçe, Kırgızca, Özbekçe, Kazakça ve Rusça kitaplar hediye etti.
Bağış kitaplar, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Yusuf Uygan ve Kütüphane Sorumlusu Habibe Çalışkan tarafından teslim alındı. Prof. Dr. Kemal Polat yaptığı açıklamada, öğrenci ve araştırmacıların kullanımına sunulmak üzere kitaplarını kütüphaneye bağışladığını belirterek, herkesi duyarlı olmaya ve bu bilinçle hareket etmeye çağırdı.
Polat: “Hızla gelişen ve büyüyen merkezimize katkıda bulunmak istedim”
Anadolu Üniversitesinde yakın bir zamanda göreve başladığını ifade eden Polat, "Çağımız, bilgi çağıdır. Bilgi güçtür, kuvvettir, aydınlıktır, zenginliktir, başarıyı artıran bir olgudur. Dolayısıyla bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda meydana gelen yenilikleri takip etmek ve bu yeniliklere uyum sağlamak için kitap okumak artık hobi olmaktan çıkıp bir zorunluluk halini almıştır. Bireylerin hayat boyu öğrenme sürecinde çeşitli alanlarda birçok bilgiyi elde edebilmeleri için okuma alışkanlığı kazanmaları ve bunu geliştirmeleri gerekmektedir. Okuma alışkanlığının kazanılmasında kütüphanelerin çok önemli yeri vardır. Yeme içme nasıl bedenimizin ihtiyacı ise okumak da ruhumuzun temel bir ihtiyacıdır. Kitap, hiç şüphesiz fertlerin ve milletlerin hayatını değiştiren, yenileştiren ve ilerlemelerini sağlayan en önemli vasıtalardan biridir. Bizi maddi ve manevi yönden üstün kılan bilgiler, kitapların sayfaları arasında olduğu için kitaplara büyük ihtiyaç vardır. Ben de Türk Dünyasıyla ilgili kitaplarımı üniversitemizin kütüphanesine hediye ederek Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezimizin kütüphanesinde hizmete sunulmasını istedim; bunu insanî, vicdanî ve sosyal bir sorumluluk olarak gördüm. Hızla gelişen ve büyüyen merkezimize âcizane bir katkıda bulunmak istedim. İnanıyorum ki derslerine çalışmanın yanında kitap okuyan öğrencilerimizin bilgi dağarcıkları genişleyecek, zihnî melekeleri artacak, düşünme yetenekleri gelişecek, konuşmaları akıcılık kazanacak, karakterleri olgunlaşacak, hayal güçleri zenginleşecek, hayat ve Türk Dünyası hakkında geniş bir ufuk ve vizyon sahibi olacaklardır. Bu durum da bizi ziyadesiyle mutlu edecektir. Çünkü öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir'' şeklinde konuştu.
Bağışladığı kitapların Türk Dünyası’nın tarih, dil ve kültürüyle ilgili kitaplardan oluştuğunu kaydeden Polat, ''Ben de ihtiyaç hissettiğimde kütüphanemize gelip kitaplardan bir okuyucu ve araştırmacı olarak istifade edeceğim. Bütün araştırmacı ve öğrencilerimizi kütüphanemize davet ediyorum. Zor şartlarda eğitim hayatımı sürdürürken aile büyüklerimden ve birçok yardım sever, vatansever insanlardan maddi ve manevi destek aldım. İnşallah bu kitaplardan istifade edecek öğrencilerimizin duasından onlar da hisse sahibi olacaklardır" ifadelerine yer verdi.
Koordinatör Yusuf Uygan, bağışlarından dolayı Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Polat'a teşekkür etti.

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