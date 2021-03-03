‘Dünyanın Merkezi’ Sivrihisar’da Sosyal Hayata Uyum Projesi

Uluslararası Kamu Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşları Proje Destekleme Derneği (PRODER) tarafından başvurulan ve Türkiye Ulusal AjansıAvrupa Dayanışma Programı tarafından kabul edilen Mülteci Gençlerin Sosyal Hayata Uyumu ve Katılımı Projesi kapsamında Sivrihisar Belediyesi’ne bir ziyaret düzenlendi.

Belediye bünyesinde bulunan Seramik, Ebru, Cam Sanatları ve Dollart Bebek atölyelerinde Azerbaycan, İran, Afganistan, İtalya, Hırvatistan, Belçika, Romanya ve Yemen'den gelen genç katılımcılar ile yerli genç gönüllüler sosyalleşmek ve uyum sağlamak üzere etkinliklere katıldılar. Atölye çalışmalarını tamamlayan 19 genç katılımcılar Sivrihisar turu yaparak programlarını tamamladılar.

Katılımcılar ile bir araya gelen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Sivrihisar’ımıza hoş geldiniz. Tarihe ışık tutan ilçemizde sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bizim amacımız burada geçmişte unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi ön plana çıkararak sizin gibi değerli gençlere ulaştırmak” dedi.

Gerçekleştirilen programda Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile bir araya gelen gençler hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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