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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB’deki sanayiciye internet desteği

İHA

OSB’deki sanayiciye internet desteği

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin (EOSB) internet servis sağlayıcısı olan Eskişehir Bilişim İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (esoes.net), 2021 yılında da fiyatlarını arttırmayarak OSB’de faaliyet gösteren kuruluşlara pandemi süresinde destek olmaya devam ediyor.
Covid19 salgını ile dijital iletişim altyapısının sağlam ve gelişmiş olması gerektiği bir dönemde Eskişehir’in ve OSB’nin ilk ve tek internet servis sağlayıcısı olan esoes.net gelişmiş fiber optik internet altyapısıyla artan internet kullanım talebini sorunsuz bir şekilde karşılamaya devam ederken, 2021 yılında fiyatlarında da bir artışa gitmeyerek Eskişehir OSB’de faaliyet gösteren kuruluşlara destek olmaya devam ediyor.
Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve esoes.net Yönetim Kurulu Başkanı Riza Zeydan yaptığı açıklamada, esoes.net’in 2021 yılında internet kapasitesini yüzde 33 arttırarak Eskişehir OSB’de faaliyet gösteren kuruluşlara metro ethernet teknolojisini 2019 fiyatlarıyla sunmaya devam ettiğini söyledi. Riza Zeydan, pandemi süresince özellikle uzaktan çalışma yapan kuruluşların artan internet ve hız ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşıladıklarını aktararak, “Abonelerimizin geçen yıla oranla internet kullanımının yüzde 13,25, noktadan noktaya bağlantı kapasitesinin ise yüzde 42,73 arttı” diye konuştu.

2021 yılında da sorunsuz internet hizmeti sunmaya devam edeceğiz
“Verdiğimiz hizmetlerden abonelerimizin memnun olduklarını görmek bizi mutlu ediyor” diyen Zeydan, “2021 yılında da pandemi koşullarında gerekli tüm tedbirleri alarak sorunsuz bir şekilde internet hizmetlerini sunmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızla birlikte abonelerimize bilişim konusunda her türlü altyapı ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeyiz. Kuruluşların esoes.net'e talepte bulunmaları durumunda ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayabileceğiz ve istemiş oldukları teknolojik altyapıya sahip olabilecekler” şeklinde konuştu.
Riza Zeydan son olarak, pandeminin en kısa sürede bitmesi ve iş hayatının normale dönmesi için yeni açıklanan kurallara uyumun çok önemli olduğunu, aşılama çalışmalarıyla birlikte pandemi sürecinde tüm vatandaşların kurallara uymasının çok büyük önem taşıdığını belirtti.

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