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Sevgilisini özleyen de suyu biten de 112´yi arıyor

DHA

Sevgilisini özleyen de suyu biten de 112´yi arıyor


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, acil çağrı hizmetlerini tek bir numara altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne son 5 ayda gelen toplam 240 bin çağrının 110 bini asılsız çıktı. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde dışarı çıkabilmek için çeşitli bahanelerle merkezi arayanlar yoğunluk oluştururken, çağrı alıcı Ezgi Kara, sevgilisini özleyip, evden çıkmak isteyenlerin bile kendilerini aradığını söyledi.
İçişleri Bakanlığı´nın `yeni nesil çağrı merkezi´ olan tek numarada acil çağrıları karşılama projesi `112 Acil Çağrı Merkezi´ sistemine Eskişehir de dahil oldu. 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 122 Alo AFAD, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat ve 177 Orman Yangın İhbar acil çağrı hizmetlerini tek numara altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Eskişehir'de hizmete girdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan aramalar ilk olarak çağrı karşılayıcılar tarafından cevaplarken, aynı mekanda görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerine olayın içeriğine göre yönlendiriliyor.
'ASILSIZ ÇAĞRILAR TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA'
112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 ayda gelen toplam 240 bin çağrının 130 bini gerçek çağrı, 110 bini ise asılsız çağrılardan oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Murat Küçük, Eskişehir'deki asılsız çağrı oranının Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirterek, "4 Kasım 2020 tarihinde faaliyete geçtik. 6 kurumun çağrı numaraları '112' adı altında birleşti. Vatandaşlar açısından numara karışıklığı ortadan kalkmış oldu. Bugüne kadar 240 bin acil çağrı aldık. Eskişehir genelinde asılsız çağrıların toplam çağrıya oranı yüzde 46 civarındadır. Asılsız çağrıların Türkiye ortalaması ise yüzde 66'dır. Eskişehirlilerin asılsız çağrılar konusunda daha hassas davranmalarını bekliyoruz" dedi.
`ÇOK İLGİNÇ TALEPLER GELİYOR'
Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde kendilerine çok ilginç çağrılar geldiğini söyleyen çağrı alıcı Serkan Korel, şöyle konuşu:
"Vatandaş ilk aradığında çağrı alıcıların ekranlarına düşüyor. Çağrı alıcılar, vatandaşın talebini dinleyerek derdini anlamaya çalışıyor. Adres bilgilerini girdikten sonra ilgili kurum hangisi ise adres bilgilerini ve görüşmeyi o kuruma aktarıyor. Turist ya da yabancı uyruklu bir kişi aradığında ise Ankara'daki merkezde bulunan tercümanlarımız konferans sistemi ile bağlanıyor. Pandemi döneminde karantinada olan vatandaşlarımız evlerinden çıkamıyor. İhtiyaçlarının alınması gerekiyor. Onların da adreslerini alıp sisteme kaydederek taleplerinin karşılanmasını sağlıyoruz. Vatandaşlardan çok değişik talepler ve asılsız çağrılar da geliyor. Biz bu asılsız çağrıları ilgili kuruma havale etmeden önce adres bilgilerini kontrol ediyoruz ve olayın detayını sorguluyoruz. Eğer asılsızsa ilgili kuruma havale etmiyoruz. Böylece onların iş yükünü azaltmış oluyoruz. Onların dışında bu pandemi döneminde çok fazla asılsız değil de gereksiz çağrılar bizi yoğunluğa boğan çağrılar oluyor. Vatandaş sokağa çıkamadığı ve önceden de ihtiyaçlarını gidermeyi unuttuğu için taleplerde bulunuyor. 'Ekmek almaya çıkabilir miyim?' diye sokağa çıkmak istiyor. Kedisini veterinere götürmek isteyen oluyor. Hatta sokağa çıkma kısıtlamasında 'Cinci hocaya gitmem' lazım diye bizi arayan bile var."
'SEVGİLİSİNİ ÖZLEDİĞİNİ SÖYLEYİP, DIŞARI ÇIKMAK İSTEYEN BİZİ ARIYOR'
Merkezde görevli çağrı alıcı Ezgi Kara ise, sevgilisini özleyip, evden çıkmak isteyenlerin bile kendilerini aradığını söyledi. Yeni sistem ekiplerin birbiriyle iletişim kurmalarının çağrı sürelerini azalttığını ifade eden Kara, "Yeni sistem vatandaşlarımız için çok iyi. Çünkü panik anında insanlar bazen arayacakları numaraları unutabiliyorlar. Bir kaza anında biz burada ihbarcıdan 'yaralı var mı, sıkışma var mı?' gibi bilgileri öğrenip, gerekli tüm ekipleri bir anda çıkartabiliyoruz. Önceki sistemde kurumların, ekiplerin birbiri ile iletişim kurması uzun zaman alıyordu. Gündüz mesailerimiz genellikle yoğun geçiyor. Özellikle yasaklı dönemlerde vatandaşlarımızdan gelen çok fazla soru ile karşı karşıya kalıyoruz. 'Çocuklarımızla dışarıya çıkabilir miyiz?', 'Yanımızda götürebilir miyiz?' gibi sorular geliyor. Sevgilisini özleyip evden çıkmak isteyenler, bahane uyduranlar çok oluyor. Akşamları evde sularının kesildiğini iddia edenler çok oluyor. 'Susuz ne yapacağız?, Sabaha kadar duramayız. Ellerimizi yıkamak zorundayız' gibi isteklerde bulunuyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-04-12 11:05:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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