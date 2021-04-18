Balıkesirspor, Eskişehir’de rahat nefes aldı Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: “Önümüzdeki 3 maçı kazası belasız oynayacağız”

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Eskişehirspor maçının ardından, “Ligde kalmak için bu maçı almamız gerekiyordu. Kazanmasını bildik” dedi.

Eskişehirspor’u 30’lık skorla geçen Balıkesirspor'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendilerine güvenen herkese teşekkür etti.

Ligde kalmak için kazanmaları gereken bir maç olduğuna dikkat çeken Şimşek, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Maça iyi başladık. İlk yarı 20’lık skoru bulduk. İkinci yarı iyi başlayamadık. Pozisyonlar verdik. Neticesinde kazanmasını bildik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Balıkesir halkına da teşekkür ediyorum. Akşam ki maçlardan sonra ligde matematiksel olarak kalmayı garantiledikten sonra kalan 3 maçımızı da kazasız belasız oynayacağız.”

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