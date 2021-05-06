Sosyal gelişim ve beceri atölyeleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesi, online olarak düzenlediği Sosyal Gelişim ve Beceri Atölyeleri ile çocuklar için verimli ve keyifli şekilde vakit geçirme imkanı sunuyor.

Tepebaşı Belediyesi, pandemi sürecinde gerçekleştirdiği çevrimiçi etkinlikler ile vatandaşlar için hem verimli hem de keyifli aktivite seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu amaçla online olarak gerçekleştirilen Sosyal Gelişim ve Beceri Atölyeleri de tüm yaş grubundan çocuklar için faydalı etkinlikler barındırıyor. Geri Dönüşüm Kukla Atölyesi, Öykü Atölyesi, Sanatla Rehberlik Atölyesi ve Sukurusu Atölyesi, çocuklar için kapanma sürecinde güzel şekilde vakit geçirme imkânı sunacak. Atölye çalışmaları, Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından izlenebilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak ve katılmak isteyenler, www.tepebasi.bel.tr/etkinlikler.asp web adresini ziyaret edebilecek.

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