Eskişehir’de hava sıcaklığı 11 derece birden düştü

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölgede gök gürültülü sağanak yağış uyarıları yaparken, hava sıcaklıklarının ise 11 derece azalacağının tahmin edildiğini belirtti.
Edinilen bilgiye göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı; Bursa ve Bilecik çevrelerinin aralıklı, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinin ise bu akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa’nın doğu kesimleriyle, Bilecik genelinde öğle saatlerinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken, hava sıcaklığının ise yağışlı havayla birlikte hissedilir derecede yaklaşık 11 derece azalarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına ineceği öngörülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.