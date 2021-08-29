Yaşlılar ve çocuklar öğle saatlerinde bu uyarıya dikkat

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölge için yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları muhtemel risklere karşı uyardı.

Yapılan açıklamada, bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmeye devem edeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Hava sıcaklıklarındaki bu durum nedeniyle, 11:00 16:00 saatleri arasında, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık problemi olanların güneş çarpması gibi muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

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