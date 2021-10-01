Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Eskişehir'deki bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Ali Yücel, iş kazası geçirdi. Yücel, kalıp pres makinesine folyo koyduğu sırada makinenin henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çalışması sonucu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ali Yücel'in sıkıştığı yerde öldüğünü belirledi.

Yücel'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

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