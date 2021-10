Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ‘Skolyoz’ tedavileri umut ışığı oluyor Op. Dr. Murat Baloğlu: “Türkiye’nin her yerinden hastamız geliyor” Op. Dr. Serdar Ercan: “Daha iyi günlere gideceğiz inşallah”

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde açılan ve bölgedeki kamu hastanelerinde tek olma özelliği taşıyan ‘Skolyoz Polikliniği’ birçok hasta için umut ışığı oluyor.

Eskişehir Şehir Hastane’sinde açılan ‘Skolyoz Polikliniği’ çevre illere umut ışığı oluyor. Bölgede skolyoz hastalığının tedavisi yapıldığı tek kamu hastanesi olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ‘Skolyoz Polikliniği’ hizmet vermeye başladı. Şehir Hastanesi bünyesinde Doç. Dr. Onur Yaman, Doç. Dr. Salim Şentürk, Op. Dr. Murat Baloğlu ve Op. Dr. Serdar Ercan’ın bulunduğu bir ekiple hastalar tedavi ediliyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi’ne Bilecik’ten gelen ve skolyoz ameliyatı olan 19 yaşındaki Mehmet Bedil, bölgede yaşayan hastalardan sadece birisiydi. Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki skolyoz polikliniğine gelerek tedavi olan Mehmet’in sağlık durumu, her geçen gün daha iyiye gidiyor. Doktorları ise açılan skolyoz polikliniklerinin çoğaltılarak Türkiye’nin tüm Dünya’dan hasta kabul edebilecek düzeye gelmesi için çalışmalarının devam ettiğini söylüyor.

“Türkiye’nin her yerinden hastamız geliyor”

Skolyoz hastalığı hakkında konuşan Op. Dr. Murat Baloğlu, açtıkları poliklinikte iyi sonuçlar elde etmek istediklerini ifade etti. Türkiye’nin her yerinden hasta kabul ettiklerini ifade eden Baloğlu, “Skolyoz dediğimiz omurga eğrilikleri hem doğuştan hem de sonradan olabilen önemli bir sağlık sorunudur. Bizde Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde Dr. Serdar Ercan ve İstanbul’dan Dr. Onur Yaman ile Dr. Salim Şentürk’ün de dahil olduğu bir ekip kurduk. Bu eğrilik ameliyatlarının hem şehrimizde yapılmasını sağlamak hem de bu hastaların tedavisine katkıda bulunmak için bu ay itibariyle poliklinik açtık ve ameliyatları da yapmaya başladık. Umarım iyi sonuçlar elde ederiz. Serdar beyle düzenlik olarak İstanbul’da eğitimlere devam ediyoruz. İstanbul’daki arkadaşlarla bunları tartışarak yazılı olarak doküman haline getiriyoruz. Aynı zamanda poliklinik yaparak bu hastaları şehrimizde tedavi etmeye çalışıyoruz. Skolyoz denilen eğrilikler önemli ameliyatlardır. Tek yapılacak bir iş değil. Mutlaka ekip çalışması gerekiyor. Bizde ekibimizle birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin her yerinden hastamız geliyor. Bu hastalıkla ilgilenen hekim sayısı son derece az. Beyin cerrahları bu ameliyatları uzun yıllardır başarılı şekilde yapıyorlar. Çok merkezli yerler hazırlayarak tüm Dünya’dan hastaların gelmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Daha iyi günlere gideceğiz inşallah”

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan ekiple yaptıkları işlerin her geçen gün daha iyiye gitmesi için çalıştıklarını ifade eden Op. Dr. Serdar Ercan, hasta sayılarında artış beklediklerini söyledi. Bilecik’ten gelerek ameliyat olan 19 yaşındaki Mehmet’in sağlık durumu ve poliklinik hakkında konuşan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

“Multi disipliner bir yaklaşım gerektiren bir hastalık. O yüzden bir ekip olarak çalışmak çok önemli. Biz burada hem hekim hem hemşire arkadaşlarla bu ekibi kurabildik. Sonuçlarını da görüyoruz. Hastamız gayet iyi. Bundan önceki hastalarımız da iyiydi. Her ne kadar skolyoz polikliniğimizi yeni yeni açsak da biz bu ameliyatları uzun süredir yapıyoruz. Artık yeni bir isim haline geldi. Buna özel bir poliklinik açıldı. Eskişehir’den ve çevre illerden hastalar daha rahat bize ulaşabilecekler. Bu aşamada güzel bir adım oldu bizim için. Hastalarımızın sayısının da artacağını düşünüyoruz. Daha iyi günlere gideceğiz inşallah. Mehmet’te mutlu hayatından. Ameliyat yaklaşık 3 saat kadar sürdü. 1 gün yoğun bakımda yatırdık. Kendisi de bize destek oldu. Ertesi gün ayağa kalkıp yürümeye başladı. Gayretliydi ve hızlı bir iyileşme süreci oldu. Daha da iyi olacak inşallah. Belindeki eğrilikten dolayı omurga kısalığı vardı. Ameliyattan sonra boyu uzadı. Akciğer kapasitesi daha düşüktü. Artık daha dik duruyor. Bu hastalarda omurga balansını sağlamak çok önemli ve o konuda da gayet iyi durumda. Her gün daha iyiye gidecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.