ESOGÜ'lü genç diş hekim adayları beyaz önlükleri giydi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen “20212022 EğitimÖğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni” ile diş hekimliği mesleğine ilk adımlarını attılar.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Cihat Arkan ile öğretim üyeleri de katıldı.

Törende konuşan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, eğitimöğretim ve akademik açıdan devlet üniversitelerindeki Diş Hekimliği Fakülteleri arasında ilk 10 içerisinde yer alan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi ailesi olarak, Korona virüs pandemisinin gölgesinde birinci sınıf öğrencilerinin aralarına katılmasının heyecan ve mutluluğunu 10’uncu kez yaşadıklarını söyledi.

"Eğitimler kıymetli akademik kadroyla gerçekleşecek"

Genç diş hekimi adaylarına seslenen Prof. Dr. Batu Can Yaman, eğitimlerinin alanlarında tecrübeli, bilim ve teknolojiyi yakından takip ederek bilime katkı sağlayan, sürekli kendilerini yenileyen, yaptıkları çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde eden kıymetli bir akademik kadroyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Fakültenin değerli akademik kadrolarının yanı sıra dekanlık olarak kendilerinin ve tüm fakülte sağlık ve idari çalışanlarının da her zaman onların yanında olacağını belirten Prof. Dr. Yaman, kapılarının kendilerine daima açık olacağını söyledi.

Yeni öğrencilere yakın bir zamanda hizmete girecek olan modern Ağız Diş ve Çene Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, çağın koşullarının gereği olan tüm eğitimleri alarak yetkin ve kaliteli birer diş hekimi adayı olarak yetiştirileceklerini müjdeleyen Prof. Yaman, öğrencilerin bu eğitimin oluşturduğu farkı meslek yaşantılarında ortaya koyacak olmalarının kendilerini şimdiden mutlu ve gururlu hissettirdiğini kaydetti. Prof. Dr. Yaman, genç diş hekimi adaylarına; diş hekimliği eğitiminin çağın gereklerine ve teknolojik gelişmelere göre kendini yenilemeyi, güncel ve dinamik bir bilgi birikimine sahip olmayı zorunlu kıldığını ve mesleklerinin onu yapacakları son güne kadar devam edecek bir öğrencilik olduğunu da hatırlattı.

"Eğitim hayatı sadece ders çalışmak değildir"

Diş hekimliği öğrencileri olarak yaşayacakları teorik ders, preklinik ve klinik yoğunluğuna rağmen eğitim hayatının sadece ders çalışmak olmadığını da yeni öğrencilere hatırlatan Prof. Dr. Yaman, Genç diş hekimlerinden kültürel ve sanatsal açıdan kendilerini geliştirmelerini ve hobiler edinip kendilerine farklı kazanımlar katmalarını da istediklerini kaydetti. Hekimlik ve sanatın ayrı düşünülemeyeceğini belirten Prof. Dr. Yaman, pek çok değerli hekimin mutlaka sanatın bir dalıyla ilgilendiğini ve başarılarında icra ettikleri bu sanatın da etkili olduğunu ifade etti.

“Artık hepiniz birer üniversitelisiniz”

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak genç diş hekimi adaylarına seslenerek, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanmanın haklı gururunu yaşamaları gerektiğini belirtti ve “Artık hepiniz birer üniversitelisiniz. Üniversite yıllarınızda temel amacınız bir taraftan saygınlığı tüm dünya tarafından kabul edilen mesleğinizi öğrenmek için var gücünüzle çalışmak diğer taraftan ise insani değerlerinizi geliştirmek olmalıdır. Bu mesleğin sizlere aileleriniz tarafından takılan altın bir bilezik olduğunu asla unutmayın” dedi.

Mesleklerinin onlara alanlarında uzman, teknolojiyi yakından takip eden, yaptıkları çalışmalar ve araştırmalarla birçok başarıya imza atmış hocaları tarafından öğretileceğini belirten Prof. Dr. Şenocak, “Saygıdeğer Hocalarımız, bugün beyaz önlüklerini giyerek meslek eğitimlerine ilk adımlarını atacak olan gençlerimiz ailelerinden sizlere emanettir. Siz Diş Hekimliği Fakültemizin değerli, dinamik ve seçkin hocaları; buradaki genç arkadaşlarımızın, sizlerin sayesinde mesleki etik değerlere bağlı, girişimci, yenilikçi ve yetkin birer diş hekimi olarak mezun olacaklarına güvenim tamdır. Sizlere birer kıvılcım olarak gelen genç bireylerden insanlığı aydınlatan birer meşale oluşturacaksınız” dedi.

Gençlere ezberlerin dışına çıkın çağrısı

Gençlere yenilikleri, gelişmeleri sürekli takip etmelerini öğütleyen Prof. Dr. Şenocak, yeni şekilleri, modelleri şahsen geliştirebilmenin geleceğin yeni becerilerinden olacağını belirterek, onlardan tasarımcı bakış açısını kazanmaya ve öğrenmeye çalışmalarını istedi. Prof. Dr. Şenocak, yakın gelecekte yerine göre insanlara ilham veren, onları peşinden sürükleyen, vizyoner liderlik özelliklerinin yerine göre de kolları sıvayıp süreçleri yönetecek, işleri bizzat yapabilen, detaylara hâkim, dürüst, büyük resme bakan, girişimci, sistematik, algoritmik, şeffaf düşünebilen kişiliklerin önemli olacağını, bütün bu özellikleri aynı bünyede taşıyanların ise açık ara daha başarılı olacağını söyledi. Gençlere geleceğin başarılı ve mutlu bireyleri olabilmeleri için geleneksel ezberlerin dışına çıkmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şenocak, “Gelecek zekâsına sahip olun. Kuşkusuz geleceği kesin olarak bilmek mümkün değil ancak geleceği önemli ölçüde etkileyebileceğimiz ve şekillendirebileceğimiz bir gerçektir. Bu nedenle bugünü yaşarken geleceği de hesaba katan, sürdürülebilirliğe odaklanan stratejik plan geliştirebilmenin önemli bir beceri olacağını unutmayın” diye konuştu.

“Vatanınıza, milletinize ve bayrağınıza bağlı olun”

Prof. Dr. Kemal Şenocak konuşmasını “Genç diş hekimi adayları, varoluş nedenimiz Cumhuriyetimizin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti kimliğini korumanın yanında, onu daha ileriye taşımanın siz gençlerin görevi olduğunu unutmayın. Büyük ozan Yunus Emre’nin şehri olan Eskişehir’imizde geçireceğiniz meşakkatli eğitiminiz süresince bilimsel ve mesleki açıdan kendinizi geliştirin, yeniliğe açık olun, vicdanlı hareket edin, bugün burada giyeceğiniz beyaz önlüğünüzün sizlere yüklediği sorumluluğun daima bilincinde olun; vatanınıza, milletinize ve bayrağınıza bağlı olun, insani tüm etik değerlere inanın ve gönül verin. Hepinizi şimdiden kutluyor ve hayat boyu başarılar diliyorum” sözleriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından genç diş hekimi adaylarına beyaz önlükleri protokol ve öğretim üyeleri tarafından giydirildi.

