Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uluslararası Bilim Yarışmasında ‘Fizik Projeleriyle’ ödül aldılar

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri ‘Uluslararası Bilim Yarışmasında’ ‘Fizik Projeleriyle’ ödül aldılar ve Eskişehir’in gururu oldular.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri; ‘Akıllı Enerji Kaynakları ve Covid19’ ile mücadeleye yardımcı olacak yeni yöntemler geliştirdikleri ‘Fizik Projeleriyle’, Meksika ve Endonezya’da yapılacak ‘Uluslararası Bilim Yarışmalarında’, ülkemizi temsil edecekler.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu, ‘’Uluslararası Bilim ve Sanat Yarışması’na (Buca IMSEF International Music, Science, Energy, Engineering Fair) ‘Fizik’ alanında danışmanlığını yaptım. Eskişehir Fatih Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Umut Şahan ile, 10. sınıf öğrencisi Alperen Karagöz’e, final aşamasında ‘Jüri Özel Ödülü’ verildi. Meksika ve Endonezya’da yapılacak ‘Uluslararası Bilim Yarışmaları’nda; ‘Fizik’ alanındaki projeleriyle ülkemizi temsil edecekler. Projeler, İngilizce olarak hazırlanmıştır ve projelerin sunumları da İngilizce olarak yapılmıştır. ‘Tıp ve Sağlık Teknolojileri’ temalı fizik projelerinin amacı; Covid19 ile mücadeleye yardımcı olacak yeni yöntemler geliştirmektir. ‘Akıllı Enerji Kaynakları’ temalı fizik projelerinin amacı ise; dünyadaki enerji sorununa pandemi döneminde çevreci çözümler üretmektir’’ dedi.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu, ‘’Uluslararası Bilim ve Sanat Yarışması’ kapsamında (Buca IMSEF International Music, Science, Energy, Engineering Fair); fizik, kimya, biyoloji, matematikbilgisayar, enerjimühendislik ve müzikpiyano kategorilerinde düzenlenen yarışmaya, uluslararası toplam 856 proje başvuru yaptı. Uzman akademisyenler tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda; Türkiye’nin 31 şehrinden 72 okulun projesi ile beraber, 26 ülkeden toplam 166 proje finale kaldı. Online olarak yapılan çevrim içi yarışmada; 498 genç, yarışma heyecanı yaşadı. Online olarak yapılan çevrim içi yarışmada alınan ödüller, Fatih Fen Lisesi’ne gönderilecektir.’’ dedi.

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