ESOGÜ Ayaküstü Sohbetler’de Avrupa Dayanışma Programı

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üniversitenin resmi sosyal medya kanalına “ESOGÜ Ayaküstü Sohbetler” adıyla yeni bir program dizisi eklendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi, üniversitenin resmi sosyal medya kanalına yeni bir prgram dizisi ekledi. ESOGÜ Ayaküstü Sohbetler adıyla yeni bir programın programın ilk konuğu, ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2020 mezunu Alaattin Dağlı oldu. Dağlı, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında 8 ay bulunmuş olduğu Romanya deneyimlerini paylaşarak orada yapmış olduğu çalışmaların kariyerine nasıl yansıdığını anlattı. Dağlı, programa başvuru şartlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

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